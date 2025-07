Tony Parker baisse le prix de son incroyable maison texane

Tony Parker remet sa maison sur le marché en baissant le prix de 3 millions de dollars.

L’ancien meneur des San Antonio Spurs Tony Parker a remis en vente sa propriété texane pour 16,5 millions de dollars (14,2 M€), soit 3 millions de moins que lors de sa première mise sur le marché fin 2021. La résidence de style méditerranéen s’étend sur 21 hectares dans la communauté d’Anaqua Springs Ranch à Boerne, à 40 kilomètres au nord-ouest de San Antonio.

Visite en images de la maison de Tony Parker, à vendre 19,5 M$ Image 1 parmi 15

Construite sur mesure entre 2005 et 2009, elle comprend une demeure principale, une maison d’invités et une salle de sport détachée, totalisant 10 chambres et 12 salles de bains sur environ 2 000 mètres carrés. La propriété dispose d’équipements exceptionnels : un parc aquatique avec huit piscines, plusieurs toboggans, une rivière artificielle et un plongeoir de 35 pieds de haut, une salle de sport de près de plus de 550 mètres carrés avec demi-terrain de basket, un cinéma privé, une cave à vin de 1 500 bouteilles et une salle des trophées à accès biométrique.

Un influenceur recruté pour stimuler la vente

Les terrains abritent également des courts de tennis et de beach-volley, une cuisine extérieure avec four à pizza, une serre, un verger et un habitat pour tortues. L’ensemble est sécurisé par un double portail avec poste de garde. Pour cette nouvelle commercialisation, l’agence immobilière a fait appel au créateur de contenu Kai Cenat et son équipe AMP pour présenter la propriété en direct sur Twitch durant le mois de juillet.

Le quadruple champion NBA, aujourd’hui âgé de 43 ans, partage son temps entre la France où il dirige l’ASVEL et ses autres activités entrepreneuriales.