OM, PSG, ASM. Tirages, phase de groupe, éliminatoires: calendrier complet de la Ligue des champions 2025-26

La Ligue des champions 2025-2026 se précise dans les grandes lignes.

La 71e édition de la Ligue des champions UEFA, 34e sous cette appellation, se déroulera du 8 juillet 2025 au 30 mai 2026. La finale aura lieu à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. Vingt-neuf équipes accèdent directement à la phase de championnat, dont les Français, Paris Saint-Germain, à l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Tandis que sept places restantes sont attribuées via les qualifications. Cela concerne notamment l’OGC Nice. L’entrée en lice des clubs dépend de leur coefficient UEFA.

Calendrier des qualification

Premier tour : 8/9 et 15/16 juillet 2025

Deuxième tour : 22/23 et 29/30 juillet 2025

Troisième tour : 5/6 et 12 août 2025

Barrages : 19/20 et 26/27 août 2025

Phase de groupe

Trente-six équipes disputeront la phase de championnat à poule unique.

Calendrier des journées :

1re journée : 16-18 septembre 2025 (journée exclusive, mardi à jeudi)

2e journée : 30 septembre-1er octobre 2025

3e journée : 21/22 octobre 2025

4e journée : 4/5 novembre 2025

5e journée : 25/26 novembre 2025

6e journée : 9/10 décembre 2025

7e journée : 20/21 janvier 2026

8e journée : 28 janvier 2026 (toutes les rencontres simultanées)

Phase à élimination directe

Vingt-quatre équipes participent à cette phase. Les équipes classées de la 1re à la 8e place entrent directement en huitièmes de finale, tandis que celles classées de la 9e à la 24e place disputent les barrages.

Calendrier des phases éliminatoires :

Barrages : 17/18 et 24/25 février 2026

Huitièmes de finale : 10/11 et 17/18 mars 2026

Quarts de finale : 7/8 et 14/15 avril 2026

Demi-finales : 28/29 avril et 5/6 mai 2026

Finale : 30 mai 2026 (Budapest)

Calendrier des tirages au sort

Les différentes phases seront ponctuées par les tirages au sort suivants :

Troisième tour de qualification : 21 juillet 2025

Barrages : 4 août 2025

Phase de championnat : 28 août 2025

Barrages pour la phase à élimination directe : 30 janvier 2026

Phases finales : 27 février 2026

Finale à Budapest

La Puskás Aréna accueillera sa première finale de Ligue des champions le 30 mai 2026. Ce stade avait déjà organisé la finale de l’UEFA Europa League en 2023. Le vainqueur de l’édition 2025-26 se qualifiera automatiquement pour la phase de championnat de la Ligue des champions 2026-27.