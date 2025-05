Team Vitality rachète un club d’esport

Bigetron by Vitality est le nom de la nouvelle équipe née de la fusion de Team vitality et Bigetron Esports.

La franchise française de l’esport Team Vitality franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale avec l’acquisition de Bigetron Esports, une organisation indonésienne de spécialisée dans les compétitions de jeux mobiles. Cette opération, officialisée ce jeudi 15 mai 2025, marque la première acquisition d’envergure pour le club français.

Fondé en 2017, Bigetron Esports s’est imposé comme une référence de l’esport mobile en Asie du Sud-Est, avec une communauté de 6,8 millions de fans sur les réseaux sociaux. L’organisation, désormais rebaptisée « Bigetron by Vitality », apporte dans la corbeille quatre équipes compétitives évoluant sur des titres phares : Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile (double champion du monde en 2019 et 2020), Free Fire et Honor of Kings.

Team Vitality ambitionne de devenir le numéro un mondial

Cette acquisition permet à Team Vitality de s’implanter solidement dans un marché indonésien particulièrement dynamique, qui compte plus de 100 millions de joueurs, faisant du pays le quatrième marché mondial du jeu vidéo. « L’Asie du Sud-Est, et en particulier l’Indonésie, représente l’un des marchés à la croissance la plus rapide dans le secteur du jeu mobile, avec une progression annuelle de ses revenus de près de 20% », souligne par commuiqué Nicolas Maurer, CEO de Team Vitality.

Avec cette intégration, le club français renforce son empreinte mondiale : ses effectifs passent à plus de 170 employés répartis sur trois sites (Paris, Berlin et Jakarta), son roster s’enrichit de cinq nouvelles équipes pour atteindre le nombre de 19, et sa communauté globale dépasse désormais les 10 millions de followers.

Cette opération s’inscrit dans la vision ambitieuse de Team Vitality de devenir la première organisation esport mondiale.