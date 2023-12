Stade Rennais ou Milan, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Tirage compliqué pour. leStade Rennais qui devra affronter l’AC Milan, en barrages de la Ligue Europa.

Difficile de faire tirage plus compliqué que celui qui va opposer le Stade Rennais à l’AC Milan pour le compte des barrages qualificatifs aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les joueurs du club lombard sont reversés de la Ligue des champions, après avoir échoué à se qualifier pour les huitièmes dans un groupe particulièrement relevé, avec le PSG, le Borussia Dortmund et Newcastle.

Le Stade Rennais ne sera pas favori contre l’AC Milan

Face au club aux sept Ligues des champions et deux Coupes des coupes, le Stade Rennais n’est naturellement pas le favori des bookmakers. C’est même peu de le dire puisque la cote de la qualification de l’AC Milan est en moyenne à 1,4 contre un, quand celle du collectif breton est environ quatre fois supérieure. Quatre, c’est aussi la cote de la victoire rennaises à l’aller en Lombardie, où les hommes de Julien Stephan auront toutefois l’avantage de se déplacer, avant de recevoir au retour.

Un premier match décisif à San Siro

Ce premier match sera peut-être décisif, les bookmakers le pensent-ils et ils avancent trois scénarios plus probables que les autres : d’abord une victoire 2-0 de l’AC Milan, à la cote de 7, sinon un plus étriqué 2-1, à 8 ou un match nul un but partout, à la même cote. de8. Gageons que ce dernier pronostic soit le même au bout du compte, le 15 février prochain.