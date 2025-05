Stade Rennais. Nouveau contrat d’agence pour Melvin Jambry

Un jeune espoir du Stade Rennais prolonge avec ses représentants sportifs.

Il n’a pas encore signé professionnel, mais d’après les rumeurs qui circulent à son sujet, cela pourrait ne plus tarder. Et alors Melvin Jambry pourra-t-il compter sur One Team Football pour l’accompagner. L’agence de représentation des footballeurs vient en effet d’annoncer la prolongation du contrat qui le lie au jeune talent sous licence avec le Stade Rennais.

Une prolongation avant un premier contrat pro avec le Stade Rennais ?

« La route est claire et les étoiles brillent : ça prolonge entre One Team et Melvin Jambry », écrit l’agence sur ses réseaux sociaux. Jambry, 18 ans, est un joueur polyvalent à vocation plutôt offensive. Blessé, il n’a pas joué la finale, mais il fait partie de la génération des vainqueurs de la Coupe Gambardella 2025, le week-end dernier contre le Dijon FCO (3-2).

Melvin Jambry fait équipe avec d’autres du Stade Rennais, comme les défenseurs Anthony Rouault et Jérémy Jacquet, ce dernier venant tout juste de prolonger avec son club formateur. Selon Transfermarkt, One Team veille aux intérêts d’une cinquantaine de joueurs, valorisés à près de 100 millions d’euros sur le marché des transferts.