Stade Rennais. Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 ?

Le capitaine Brice Samba est dans la moyenne du 11 type du Stade Rennais.

Finies les pistes trop exotiques de la précédente direction sportive de Frederic Massara – les Kyogo Furuhashi, Jota ou Albert Gronbaek -, cet été, le Stade Rennais a concentré ses efforts de recrutement sur des profils rompus aux joutes de la Ligue 1, voire aux rencontres européennes.

Valentin Rongier symbolise la mue du club breton. Après six saisons passées dans les rangs de l’Olympique de Marseille et malgré ses années de formation entre les murs du rival FC Nantes, le milieu de terrain a rejoint Rennes pour former avec Seko Fofana, un axe du milieu à l’expérience à très haut niveau d’expérience.

Le très (très) convoité Jérémy Jacquet

Cumulé, le onze type de la saison 2025-2026 tel que le donne L’Equipe vaut 131 millions d’euros sur le marché des transferts d’après les données de la plateforme Transfermarkt. Soit un joueur à près de 12 millions d’euros comme l’estimation du gardien et capitaine Brice Samba. L’attaquant Arnaud Kalimunedo en vaut pratiquement le double à lui seul et il n’est pas certain qu’il remplisse sa saison avec le rouge et noir maillot rennais sur les épaules ; à condition d’une offre conforme à son sujet, il ne sera pas retenu par la direction du SRFC.

Au-delà du seul cas Kalimuendo, d’autres changements sont encore possible. Un cas en particulier affole le mercato, celui du défenseur Jérémy Jacquet (20 ans) que de très grosses cylindrées européennes ont dans leur viseur. Il est probable, sinon certain, qu’il ne sera pas libéré aux dix millions d’euros de sa valorisation estimée. Car prolongé au mois de mai de cette année, il a encore quatre saison contractuelles qu’il faudra nécessairement compenser.

Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 du stade Rennais ?

Brice Samba = 12 M€

Jérémy Jacquet = 10 M€

Anthony Rouault = 10 M€

Lilian Brassier = 10 M€

Przemyslaw Frankowski = 7 M€

Quentin Merlin = 15 M€

Djaoui Cissé = 8 M€

Valentin Rongier = 9 M€

Seko Fofana = 10 M€

Ludovic Blas = 18 M€

Arnaud Kalimuendo = 22 M€

TOTAL = 131 M€