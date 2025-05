Sport Santé. Un curcuma et ça repart

Bon dans des plats mijotés, le curcuma l’est aussi dans l’accompagnement d’une pratique sportive intensive.

« Un m*** et ça repart »! Toute une génération se souvient de ce célèbre slogan imaginé pour vanter les mérites d’une barre chocolatée. Avec le curcuma, c’est un peu la même chose. Plante aux origines sud-asiatique, elle est surtout connue des cuisiniers, car c’est elle qui donne sa couleur jaune au curry et qu’elle est un bon accompagnement, sur une viande ou des légumes. Mais le curcuma n’a pas qu’un intérêt culinaire et gustatif.

Certains lui prêtent des effets qu’elle n’a pas, ou qui n’ont pas été prouvés scientifiquement, comme la prévention des cancers ou de la maladie d’Alzheimer. C’est en revanche vérifié, qu’elle est une plante aux vertus antioxydantes et anti-inflammatoires, idéale, vous l’aurez donc compris, dans l’accompagnement d’une pratique sportive régulière et à l’effort soutenu. D’ailleurs, depuis le début de l’année, le sujet s’invite de plus en plus dans les médias car – et c’est souvent un rapport de causes à effets -, il est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, auprès des influenceuses et influenceurs du sport et du bien être naturel.

Une consommation régulière de curcuma recommandée par les spécialistes

Ainsi en janvier dernier, un docteur en sciences du sport en a vanté tous les mérites, sur les supports de la radio et digitaux d’Ici (anciennement France Bleu). Consommer régulièrement du curcuma aide, selon lui, à la récupération musculaire, pour diminuer les courbatures après les efforts d’une pratique intense.

Il existe plusieurs formes d’ingestion, pas toujours très ragoutante. L’une des plus accessibles et des plus simples demeure la prise sous la forme de gélules, la curcumine, qui est la forme active de la substance. La curcumine Nutrimuscle par exemple, se présente en boîte de 60 à 180 capsules. Elle est issue de deux formes de curcumas : le curcuma de printemps et l’autre d’automne. Les deux proviennent du Japon, au nord de l’île d’Okinawa dans la forêt Yanbaru National Park.

Le basketteur Rudy Gobert se « shoote » au curcuma tous les matins

La prise de curcumine est sans risque pour les sportifs de compétition, si elle est commandée chez Nutrimuscle qui bénéficie du label Sport-Protect (pour garantir des produits en totale conformité avec la législation du sport de haut niveau) et qui respecte la WADA (World Anti Doping Agency).

La consommation de curcuma n’est pas que le fait d’un phénomène de mode, même les athlètes les plus chevronnés, champions connus et reconnus de leurs disciplines s’y mettent. A l’exemple de la star française du basket NBA, Rudy Gobert. Interrogé au sujet de la routine alimentaire quotidienne du pivot international français, son cuisinier personnel confiait à son sujet que ses journées débutent par un shot, soit de gingembre, soit de curcuma. Rudy Gobert fait 2m16 pour 117 kilos. Voilà peut-être le secret pour devenir un grand champion. A tous les sens du terme…