Les budgets de la Pro D2 saison 2023-2024

La saison de Pro D2 bat son plein et jusqu’ici le plan sportif diffère de la logique des budgets des clubs.

La Coupe du monde désormais terminée, le rugby français est retourné à l’ordinaire de ses championnats. Avec le secret espoir que la réussite globale du tournoi disputé sur le territoire national, ait des retombées positives pour la discipline ; à commencer par l’univers professionnels, en dépit de la défaite prématurée des Bleus en quart. L’on ne saura que plus tard, à quel point l’engouement a été fort, notamment sur les plus jeunes désireux de découvrir la pratique, en poussant la porte des clubs.

Fois trois le différentiel de budget entre Brive et Biarritz

Avec Brive, relégué de Top 14, les budgets de Pro D2 cette saison 2023-2024 vont du simple au triple, entre le club corrézien devant et le Biarritz Olympique pour plus modeste. A propos du BO, son budget a fondu de moitié, entre l’exercice 2022-2023 et l’actuel, principalement selon la direction du club, par le manque d’investissement dans le stade et les infrastructures. Preuve que l’argent ne fait pas tout dans le sport, Biarritz joue jusqu’ici crânement sa chance au classement sportif, dans le top 5 de son championnat après les neuf premières journées.

Béziers dans la moyenne des budgets des clubs de Pro D2 en 2023-2024

Au total cette saison selon nos observations à Sportune, les seize clubs de la Pro D2 cumulent près de 140 millions d’euros de budgets prévisionnels, soit une moyenne à un peu plus de 8,5 millions par club, à l’équivalence proche de l’AS Béziers Hérault. Au classement du sportif, c’est Vannes qui mène présentement la course, après les neuf premières levées de l’exercice et Rouen qui ferme la marche.

Classement des budgets des clubs de Pro D2, saison 2022-2023

Club Buget CA Brive Corrèze 15 M€ FC Grenoble Rugby 13 M€ Provence Rugby 11,5 M€ SU Agen 11 M€ USON Nevers 11 M€ RC Vannes 9,5 M€ AS Béziers Hérault 8,2 M€ Mont de Marsans 8 M€ Valence Romans 8 M€ US Colomiers 7,8 M€ US Montalbanaise 7 M€ Soyaux Angoulême XV 7 M€ Rouen Normandie Rugby 7 M€ Stade Aurillacois 5,5 M€ US Dax 5,5 M€ Biarritz Olympique 5,2 M€

Certaines valeurs sont des estimations