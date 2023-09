Quels sont les équipementiers des 32 clubs de la Ligue des champions ?

Neuf équipementiers habillent les 32 clubs de la Ligue des champions.

La Ligue des champions 2023-2024 débute ce mardi soir, et elle présente une image renouvelée avec de plus en plus de sponsors différents figurant sur les maillots des équipes participant à la phase de groupes. Nike et Adidas, autrefois les marques ultra-dominantes, semblent céder du terrain. En Italie, le quotidien La Repubblica rappelle que lors de la saison 2013-2014, 28 des 32 équipes participant à la Ligue des champions arboraient les logos de Nike ou Adidas, mais aujourd’hui, leur influence décroît.

Nike et Adidas ne sont plus aussi dominants qu’il y a dix ans

Cette saison, l’équipementier américain et son homologue et rival allemand habillent seulement la moitié des équipes en compétition, chacune ayant huit contrats actifs. Derrière elles, sept autres marques différentes font leur entrée dans la compétition. Puma occupe la troisième place avec sept équipes sous contrat. Ensuite, se glissent Castore (trois équipes), Macron (deux équipes), ainsi qu’une équipe chacune pour EA7, Mizuno, New Balance et Jako.

La Ligue des champions se dévoile donc cette saison sous de nouvelles couleurs, avec un éventail de marques plus diversifié que jamais sur les maillots des équipes, témoignant du paysage changeant des sponsors dans le monde du football.

La liste complète des équipementiers des 32 clubs de la Ligue des champions

Nike (8) : Atlético Madrid, FC Barcelone, Galatasaray, Inter Milan, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, RB Salzbourg, Young Boys.

Adidas (8) : Arsenal, Bayern Munich, Benfica, Celtic, FC Copenhague, Manchester United, Real Madrid, Union Berlin.

Puma (7) : Borussia Dortmund, Braga, Lens, Manchester City, Milan AC, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk.

Castore (3) : Feyenoord, Newcastle, Séville.

Macron (2) : Étoile rouge de Belgrade, Real Sociedad.

EA7 : Naples.

Mizuno : Lazio.

New Balance : Porto.

Jako : Antwerp.