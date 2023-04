Des JO 2024 sous surveillance de caméras algorithmiques et de drones

Mieux vaudra se montrer sous son meilleur profil pendant les JO 2024 de Paris, car tout sera filmée et décortiqué.

Le Sénat a définitivement adopté, ce mercredi 12 avril, « le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, dans sa version issue de la commission mixte paritaire ». Il y est question de trois grands thème : l’offre de soins et de formation aux premiers secours et la lutte contre le dopage, pour les deux premiers.

Drones et caméras algorithmiques autorisés pendant les JO 2024

Le troisième est plus discuté, car il concerne l’aspect « sécuritaire » et autorise sur les Jeux à venir, ainsi que « les grands événements sportifs, « l’utilisation, à titre expérimental, de traitements algorithmiques sur les images captées par les dispositifs de vidéoprotection et les drones afin de détecter et de signaler des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes ».

Au souvenir de l’immense fiasco de la Ligue des champions

En outre, la loi prévoit l’obligation de détenir un titre d’accès aux événements sportifs, et que celui-ci soit nominatif, dématérialisé et infalsifiable. Ces mesures font suite au fiasco de l’organisation française de la finale de la Ligue des champions, qui a notamment poussé l’UEFA a rembourser leurs billets aux supporters de Liverpool. Une tâche des autorités gouvernementales, jusqu’ici indélébile pour le monde sportif national, qui a notamment plombé la récente candidature de la France à l’Euro 2025 de football.