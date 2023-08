Tour d’Espagne 2023: Les primes (prize money) de la Vuelta 2023

Vainqueur de la précédente édition, Remco Evenepoel remet son titre en jeu au Tour d’Espagne 2023.

La Vuelta 2023 a débuté ce du 26 août et va se poursuivre jusqu’au 17 septembre. Le Tour d’Espagne 2023 marque la fin de la saison, offrant un mélange équilibré d’étapes de montagne, vallonnées et plates, donnant toujours des opportunités aux coureurs contre-la-montre, ainsi qu’à ceux qui voient la course comme leur dernière grande chance de l’année de remporter une victoire prestigieuse.

Le Tour d’Espagne 2023 a débuté ce samedi 26 août

Au total, un prize money de 1 118 205 euros sera réparti entre les équipes présentes dans la course, qui se battent non seulement pour la gloire sur la route, mais aussi pour un avantage financier très important que la course offre. Comme sur les autres grands Tours, il y a des primes à gagner à tous les niveaux, du sprint, de la jeunesse de la montagne, de combativité ou de victoires. Elles sont quotidiennes ou en fonction de la place finale.

150 000 euros pour le vainqueur final de la Vuelta 2023

Le vainqueur du classement général recevra 150 000 euros, tandis que les deux autres coureurs du podium gagneront respectivement 57 985 euros et 30 000 euros. Les gagnants du classement par points et du classement des jeunes remportent 11 000 euros, tandis que le vainqueur du classement de la montagne reçoit 13 000 euros. Le vainqueur du classement par équipes gagne 12 500 euros. Chaque jour, le vainqueur de l’étape remporte un bonus supplémentaire de 11 000 euros. Retrouvez les détails exacts, ainsi que plusieurs autres classements et récompenses spéciales, en page suivante du sujet.