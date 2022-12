Une prime énorme promise aux Anglais en cas de sacre au Mondial 2022

La Fédération anglaise de football (FA) « couvrira d’or » ses internationaux, s’ils remportent la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cinquante six ans que l’Angleterre espère un nouveau sacre dans une Coupe du monde de football. Motivée par la finale disputée l’été dernier, à l’Euro, la nation britannique se prend à croire au retour des Three Lions, sur le toit du monde. A tout le moins la Fédération fait-elle tout, sinon beaucoup, pour motiver les hommes de Gareth Southgate. Ce dimanche, la presse fait en effet état de la prime promise si la nation est championne du monde. Et elle est juteuse…

Jusqu’à 525 000 € pour chacun, si l’Angleterre gagne le Mondial 2022

Elle vaut en effet 400 000 livres sterling, soit l’équivalent de 467 000 euros pour chacun des 26 joueurs sélectionnés à la Coupe du monde, au Qatar 2022. Mais elle devrait grimper à 450 000 livres c’est-à-dire à 525 000 euros, au cumul des autres tours. A titre de comparaison, les Bleus de Didier Deschamps recevront 402 000 euros chacun, de la FFF, s’ils réussissent à conserver leur titre, le 18 décembre prochain, au jour de la finale de ce Mondial.

Vers un duel entre la France et l’Angleterre en quarts de finale ?

Et justement, France et Angleterre sont possiblement appelées à s’expliquer, si chacune s’impose dans son huitième de finale respectif ; les partenaires de Kylian Mbappé, ce dimanche après-midi contre la Pologne, et les Three Lions, en soirée, face au Sénégal.