Stade Rennais: L’UEFA détaille les revenus gagnés de la Ligue Europa Conférence 2022

Sa participation à la première édition de la Ligue Europa Conférence a rapporté au Stade Rennais un peu plus de 8,5 M€.

Premier club français à disputer la première Ligue Europa Conférence de l’histoire, le Stade Rennais, avant que l’Olympique de Marseille ne l’y retrouve, puis l’abandonne au stade des huitièmes de finale. Là où le collectif breton est tombé, éliminé par le club anglais, Leicester City. Son tournoi rapporte au SRFC la somme de 8,543 millions d’euros, ainsi que l’a communiqué l’UEFA, en marge de son Congrès annuel, organisé au Portugal.

Le Stade Rennais battu en 8es de la 1re Ligue Europa Conférence de l’histoire

Au détail, il y a d’abord la prime commune aux 32 équipes qualifiées au départ. Elle était sur cette édition de 2,94 millions d’euros. Puis, la part des droits des diffuseurs de la télévision, à 976 000 euros et le bonus du classement au coefficient, à 801 000 euros. Enfin, les résultats de la phase groupe rapportent un peu plus de 3,2 millions d’euros et encore 600 000 euros de l’accession aux huitièmes de finales du format.

Un peu plus de 8,5 M€ pour la saison bretonne. C’est moins que l’OM au cumul

C’est 8,5 et un peu plus million d’euros de la Ligue Europa Conférence 2021-22 au bénéfice du Stade Rennais dépassent les gains de l’Olympique de Marseille (4,36 M€) dans la compétition, mais le club phocéen domine son homologue breton, à l’ajout de son début de tournoi, en Ligue Europa. Dans cette C4, la Roma vainqueur final, à remporté 19,168 M€.