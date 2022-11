Stade Rennais, FC Nantes, ASM, OGCN: Leurs gains en coupes d’Europe après les groupes

Soirée globalement positive pour les clubs de la Ligue 1 engagés en coupes d’Europe.

Quatre clubs, tous qualifiés, mais trois (Stade Rennais, FC Nantes et AS Monaco), pour les barrages des huitièmes de la Ligue Europa et un dernier, qu’est l’OGC Nice, qui ira directement en huitièmes de la Ligue Europa Conférence. Voilà le bilan sportif des clubs français, au soir de la dernière journée de la phase de groupes. Et pour le financier, ça donne quoi ? On vous éclaire…

Stade Rennais, FC Nantes et AS Monaco disputeront les barrages

En Ligue Europa, la différence se fait à l’avantage de l’AS Monaco, sur le reliquat des gains perçus des qualifications à la Ligue des champions. Sinon, le Stade Rennais a marqué plus de points que Monaco et Nantes, sachant qu’en Ligue Europa, une victoire en groupe vaut 630 000 euros et 210 000 euros le match nul. Considérant les résultats sportifs de la phase de groupes, la prime commune à toutes les équipes (3,63 millions d’euros) et le classement au coefficient, l’AS Monaco a gagné jusqu’ici 9,656 M€ de sa C3, Rennes, 8,756 M€ et le FC Nantes, 7,334 M€.

Première place et qualif’ qui rapportent plus à l’OGC Nice

Précisons que ces sommes ne prennent pas en compte l’estimation finale des droits de la télé. C’est aussi le cas pour l’OGC Nice, qui dispute la nouvelle Ligue Europa Conférence. Avec le double avantage pour les Aiglons d’avoir terminé premiers de leur groupe, et d’être certains de disputer les huitièmes de finale du format. Grâce à cela, le club de Lucien Favre a déjà la certitude de gagner 6,621 millions de sa campagne européenne.