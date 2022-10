Real Madrid: Spectaculaire et brutal le bolide d’Aurélien Tchouaméni

Le SUV d’Aurélien Tchouaméni n’est pas celui que l’on croise le plus sur la route!

En passant de l’ambiance plus feutrée du quotidien monégasque, à la présence plus envahissante et passionnelle des fans du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a clairement perdu en anonymat ; s’il l’était encore, lui le troisième transfert le plus cher de l’été du football international, à 80 millions d’euros, l’indemnité payée. A Madrid, il est ainsi régulièrement vu au volant d’une voiture sportive, qui ne passe pas inaperçue auprès des suiveurs du club.

Aurélien Tchouaméni a succombé à l’Urus, mais le style est hypé

Le milieu international français a un Urus, le SUV signé de Lamborghini. C’est un modèle qui se répand sur les parkings des joueurs des plus grands clubs du Vieux continent, mais l’esthétique de celui d’Aurélien Tchouaméni sort des versions les plus classiques. En noir mat, le look d’ensemble est agressif, à la hauteur des 700 chevaux que développe le moteur sous le capot. Stylé et musclé, ce gros joujou n’est pas sans rappeler le jeu sur le terrain de celui qui le conduit au quotidien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alber Muncha (@alberam17)

Le contrat de sa vie signé avec le Real Madrid

Il faut quand même compter 300 000 euros ou plus selon les versions pour acquérir ce tout premier SUV sorti des usines de la marque au taureau. Aurélien Tchouaméni s’est donné les moyens, de succomber à ces plaisirs couteux, en rejoignant le puissant Real Madrid, champion d’Europe et d’Espagne en titre, pour un salaire estimé à plus de 7 millions d’euros net, sur un contrat d’une longueur exceptionnelle de six ans.