Real Madrid: Florentino Perez plus riche que jamais en 2024

Florentino Perez pèse 2,8 milliards de dollars en 2024.

En 2024, Florentino Perez président de Real Madrid et PDG du géant espagnol du BTP Grupo ACS, a vu sa fortune personnelle atteindre des hauteurs inégalées. Selon Forbes, l’homme d’affaire espagnol est riche de 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros) au classement annuel des milliardaires de la planète. Sa fortune personnelle a augmenté de près d’un tiers sur un an pour franchir un seuil jusqu’alors jamais atteint.

Florentino Perez dirige le Real Madrid depuis sa première en 2000

À la tête de Real Madrid depuis 2000, Florentino Perez a marqué son premier mandat présidentiel (2000-2006) en augmentant considérablement les revenus publicitaires et de merchandising du club. Réélu en 2009, il a continué à dynamiser la valeur de l’équipe, qui est désormais évaluée à plus de 6 milliards de dollars selon Forbes. En parallèle, Perez occupe le poste de PDG de Grupo ACS depuis 1997, détenant près de 13% des actions de cette société de construction cotée en bourse.

La 1 187e fortune mondiale au classement 2024

À 77 ans, Perez figure désormais parmi les milliardaires les plus prospères du monde, se classant au 1 187e rang selon Forbes en 2024. Sa source de richesse principale reste le secteur de la construction, où il a bâti son empire de manière autonome. À mesure que Real Madrid continue de prospérer sur le terrain et sur le marché, et que Grupo ACS maintient sa position dominante dans le secteur de la construction, Florentino Perez demeure un pilier incontournable du monde des affaires et du sport en Espagne.