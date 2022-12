Quand Neymar paye (cher) Richarlison pour qu’il retire son tatouage !

Richarlison voulait rendre hommage à Neymar. C’est raté!

Côté pile, il y a le joueur en pleine progression, auteur d’une merveille de but durant sa Coupe du monde 2022 disputé, avec le Brésil. De l’autre, le personnage excentrique et facétieux. Trop parfois pour Richarlison, déjà épinglé pour sa réflexion d’avant Mondial (« Je vais acheter une île et y rester avec plein de femmes, comme cette photo de Ronaldinho », a-t-il dit pour son après carrière), qui a choisi de terminer son année et d’accompagner son retour à la « normale », en se faisant tatouer en énorme dans le dos, une référence à la Seleçao.

Un tatouage dans le dos de Richarlison pour célébrer son Mondial

C’est à son retour à Londres (il défend les couleurs des Spurs de Tottenham dans la saison régulière), que Richarlison est passé dans une enseigne de la capitale anglaise, pour immortaliser son tournoi. Il a choisi comme dessin sur toute la largeur du dos, son propre visage, entre ceux de Ronaldo et de Neymar. Or ce dernier, encore touché par la défaite prématurée (en huitièmes de finale, aux tirs au but, face à la Croatie), n’apprécierait pas cette étrange dédicace.

Neymar n’y goûterait pas, au point de payer pour être effacé

A ce point même que selon le média brésilien Globo, l’attaquant du Paris Saint-Germain a envoyé l’équivalent de 30 000 euros à son homologue des Spurs, pour qu’il retire son tatouage. Il n’est pas le seul à ne pas y goûter, à en juger par les nombreuses réponses publiées de partout, sur les réseaux sociaux. A voir la prochaine fois que Richarlison retirera son maillot, si la demande a été suivie d’effets.