Qatar Airways déploie un gros dispositif d’activations pour le Mondial

animation dans les avions, les stades, les hôtels du tournoi ou même la privatisation de plages privées : la compagnie Qatar Airways met de gros moyens pour exister le temps du Mondial de football, disputé à domicile.

Concerts géants et quotidiens, expériences inédites à bord des avions de la compagnie, plages privatisées et réaménagées pour l’événement, un pavillon dédié aux animations grand public, des matchs retransmis dans les salons d »un hôtel, des activations directes dans les stades de la compétition et même le baptême du MSC World Europa, le plus gros navire de l’histoire de la société de navigation ; le dispositif déployé par Qatar Airways autour de la Coupe du Monde 2022 est aussi large qu’ambitieux.

Plus d’une dizaine de projets d’activations

Pour profiter à plein de toute la visibilité offerte par le tournoi, la compagnie aérienne mobilise ses partenaires nationaux, comme Qatar Tourism. Au total, ce sont plus d’une dizaine de projets, des plus classiques fan zones, à l’événement majeur inscrit au calendrier que le Qatar Live, qui mélange les concerts et spectacles musicaux. Avec de premières têtes d’affiches annoncées : Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone, Robbie Williams ou Enrique Iglesias.

Le board de Qatar Airways est « impatient »

« Aujourd’hui, nous voyons l’ampleur de ce qui peut être accompli lorsque l’aviation et le tourisme collaborent ensemble, explique par communiqué Akbar Al Baker, le PDG de la compagnie aérienne. Nous sommes très fiers d’annoncer la mise en place au Qatar d’un large éventail de spectacles pour célébrer le tournoi le plus passionnant du Moyen-Orient. Nous sommes impatients de voir nos habitants et nos touristes profiter du meilleur de l’industrie du divertissement ». Qatar Airways est officiellement devenu un partenaire de la Fifa en 2017, l’un « des plus gros contrats de sponsoring sportif au niveau mondial », dixit cette dernière, est signé jusqu’au terme de ce Mondial