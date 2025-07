PSG – Tottenham. Combien coûte un billet pour la Supercoupe d’Europe 2025 ?

En tant que vainqueur de la Ligue des champions, le PSG va disputer sa première Supercoupe d’Europe de son histoire.

La billetterie de la Supercoupe d’Europe 2025 est désormais ouverte au grand public. Le match opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, à Tottenham Hotspur, champion de la Ligue Europa, le mercredi 13 août au Stadio Friuli d’Udine en Italie.

L’UEFA a ouvert les ventes exclusivement via son site officiel, avec un système de vente au premier arrivé, premier servi. Chaque acheteur est limité à deux billets maximum. La grille tarifaire s’articule autour de trois catégories : la catégorie 3 est la plus accessible à 30 €, la catégorie 2 est à 80 € et la plus premium que la catégorie 1 vaut 130 €.

Des billets d’accessibilité sont également proposés à 30 €, avec un billet d’accompagnant gratuit pour les personnes éligibles. Pour les amateurs de prestations haut de gamme, des « Prime Seats » situées au centre du stade sont disponibles à 350 € l’unité.

17 500 billets sont à vendre

Sur une capacité nette de 22 500 places, l’UEFA a réservé 17 200 billets aux supporters et au grand public, maintenant sa tradition de privilégier les fans plutôt que les partenaires commerciaux. Les supporters des deux clubs ont déjà acquis leurs places dans les secteurs qui leur sont dédiés : 5 800 billets pour les fans parisiens et 4 700 pour ceux de Tottenham.

Tous les billets seront distribués exclusivement via l’application UEFA Mobile Tickets, compatible iOS et Android. Cette solution permet la livraison sécurisée, le transfert et l’attribution d’invités directement depuis un smartphone. Cette stratégie s’inscrit dans la politique de l’UEFA de renforcer la sécurité et fluidifier les procédures d’entrée lors des grands événements.

Cette rencontre marquera le coup d’envoi officieux de la saison 2025-26, avant que les deux équipes ne retrouvent la Ligue des Champions en septembre, avec le PSG dans la peau du tenant du titre.