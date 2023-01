Neymar avec des AirPods à 2 500€, en or et personnalisés

Neymar fait fureur avec son casque en or véritable en surface et avec son logo personnel gravé sur la coque.

La musique rythme sa vie comme celle de beaucoup d’entre nous. Neymar a des goûts hétéroclites, tel qu’il l’évoque parfois dans la presse, il peut passer du reggaeton du Colombien Maluma à la pop des Britanniques, One Direction. Pour en profiter, l’attaquant du PSG a un casque AirPods Max, produit par la célèbre marque à la pomme californienne. A l’ordinaire, il faut compter 700 euros environ, pour s’offrir l’appareil.

Détails des AirPods Max en or et personnalisés de Neymar ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 3

Neymar porte des AirPods max trois fois et demi plus cher que la normale

Mais celui de Neymar est valorisé à trois fois et demi plus cher. Parce qu’il a la particularité, moins de porter ses initiales NJR gravées sur chacune des oreillettes, que d’être en or 24 carats en surface. C’est une réalisation signée de la société britannique Idesign Gold, également spécialiste de la customisation de nos smartphones personnels. D’ailleurs, l’attaquant brésilien a-t-il déjà reçu sa version personnelle en or de son téléphone, il y a deux ans de cela.

Des smartphones en or personnalisés pour d’autres stars du PSG

Le nouveau du monde argentin et partenaire de Neymar au PSG, Lionel Messi, a lui aussi déjà reçu des versions customisées, de ses portables. Dont un est en or 24 carats, gravé de son nom et son numéro 10 sur la coque à l’arrière, ainsi que du logo de l’AFA, la Fédération argentine de football.