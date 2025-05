PSG. L’UEFA paye près de 30M€ au PSG

Le PSG reçoit un nouveau versement de l’UEFA pour sa campagne de Ligue des champions.

L’aventure se poursuit en Ligue des champions pour le Paris SG qui a déjà la certitude d’accomplir sa saison meilleure saison financière en C1, quel que soit sa performance en finale, contre l’Inter Milan le 31 mai prochain. Cela, par le fait principal de l’augmentation des primes de l’UEFA, pour cette compétition nouvellement repensée.

L’UEFA verse au PSG la prime de son quart et sa demi de C1

Et de primes, il en est justement question ce vendredi 15 mai, puisque selon nos informations à Sportune, c’est aujourd’hui précisément, que l’UEFA verse au PSG, les bénéfices de ses deux qualifications successives en quarts puis en demi-finale. Soit un bonus de 12,5 millions d’euros pour la qualification acquise aux dépens de Liverpool et encore 15 millions après celle face à Aston Villa.

Au moins 18,5 M€ de plus pour la finale de la Ligue des champions

C’est-à-dire un cumul de 27,5 millions d’euros (sur un total de 160 millions d’euros de la part de l’organisateur), qui sera bientôt complété du paiement de la participation à la finale payée 18,5 millions d’euros et de 6,5 millions en plus, si le Paris Saint-Germain est le prochain vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles. On n’en est pas encore là…