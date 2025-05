PSG. Les 10 campagnes les plus lucratives du PSG en Ligue des champions

Le PSG cumule plus de 800 millions d’euros à l’addition de ses dix campagnes les plus rémunératrices en Ligue des champions.

Une deuxième finale de Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain. Le club de la cpitale la disputera contre l’Inter Milan, le 31 mai à Munich. Au-delà de l’exploit sportif qui s’offre au PSG, en quête d’un premier trophée en C1 dans son histoire, cette campagne jusqu’ici sans faute est une aubaine financière, en cette saison où l’UEFA a révisé le format du tournoi, tout en augmentant les primes distribuées.

C’est une lapalissade, mais plus un club va loin dans la compétition, plus elle lui rapporte. Le PSG l’illustre par l’exemple de 2020, quand il s’est incliné en finale contre le Bayern Munich. Cette campagne singulière de la Ligue des champions, avec un Final four au pied levé, contraint par la Covid a rapporté plus de 126 millions d’euros.

Une édition 2025-2026 déjà record pour le PSG

Et plus de 122 millions d’euros en 2024, alors que l’UEFA avait déjà augmenté ses primes, Paris s’est incliné contre le Borussia Dortmund. Au total, d’après toutes les données que nous avons compilé à Sportune, le Paris Saint-Germain cumule 882,827 millions d’euros, de ses 10 saisons les plus prolifiques de la Ligue des champions.

Cette édition 2025-2026 devrait quant à elle rapporter plus ou moins 150 millions d’euros, selon si Paris domine ou non l’Inter Milan en finale. C’est plus de deux fois et demi plus qu’en 2017.

Les 10 campagnes les plus lucratives du PSG en Ligue des champions

2020 = 126,806 M€

2024 = 122,444 M€

2021 = 109,937 M€

2023 = 101,361 M€

2022 = 92,153 M€

2019 = 85,795 M€

2016 = 70,803 M€

2018 = 62,058 M€

2015 = 56,157 M€

2017 = 55,313 M€