PSG: Lucas Hernandez prolonge avec VIP Consulting

Lucas Hernandez enchaîne les contrats et les signatures.

Lucas Hernandez change de braquet. Le défenseur international français est dans une période faste pour lui, il a dernièrement quitté le Bayern Munich pour rejoindre la France et le Paris Saint-Germain. Dans cette saison sportive, qui le verra sauf accident, défendre les couleurs des Bleus à l’Euro 2024 en Allemagne, le joueur de 27 ans anticipe le futur ; il vient notamment de prolonger avec l’agence VIP Consulting.

Lucas Hernandez anticipe une riche saison sportive

C’est ce qu’indique son fondateur Frank Hocquemiller, sur les réseaux sociaux. Image de la signature du nouveau contrat à l’appui, il écrit en légende : « Merci Lucas Hernandez pour cette nouvelle prolongation qui nous permet de continuer notre aventure commencée en 2018…une belle fierté, et une année qui annonce que des belles choses. Cette saison, une petite Ligue des Champions avec le PSG et un Euro avec L’Equipe de France et nous serons bien ! »

Un partenariat de cinq ans pour le défenseur du PSG

VIP Consulting est une agence d’image qui met en relation les marques avec les athlètes ou célébrités, dans le cadre de partenariats commerciaux. Avec Lucas Hernandez, l’association des deux tournent autour de plusieurs axes : presse, médias training, relations publiques, évènements, réseaux sociaux, partenariats, caritatif… ainsi qu’elle était décrite au commencement, il y a cinq ans. Outre la recrue du Paris Saint-Germain, Corentin Tolisso, Amandine Henry ou le rugbyman Romain Ntamack sont quelques noms d’autres athlètes suivis.