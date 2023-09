PSG: Après Draxler et Verrati, record battu sur les chiffres des ventes

Julian Draxler quitte officiellement le PSG ce lundi. – @PSG

Le mercato de l’été est terminé depuis ce 1er septembre pour les clubs professionnels français, s’il ne peut désormais plus se renforcer, le PSG peut toutefois continuer à dégraisser son collectif, en cédant des joueurs vers des pays où la fenêtre des transferts reste ouverte. Après Marco Verratti à Al-Arabi SC, c’est ce lundi Julian Draxler qui s’est officiellement engagé au service d’Al-Ahli SC au Qatar.

Draxler et Verratti cédé après la fin du mercato en France

Les départs de ces deux joueurs rapportent l’équivalent de 65 millions d’euros en plus, au club champion de France en titre ; 45 millions d’euros pour le milieu de terrain international italien et 20 millions de son homologue international allemand. Cela fait qu’au total, le Paris Saint-Germain a cédé pour près de 200 millions d’euros en contrats de joueurs dans le courant de cette intersaison 2023-2024.

Le PSG bat un record de ventes avant même le marché de l’hiver

Alors même qu’il va rester la période de l’hiver en janvier, c’est déjà un record historique pour le Paris Saint-Germain, dans le sens des départs. Supérieur aux saisons 2018-2019 (114 M€) et 2019-2020 (112,4 M€). En plus de Verratti et Draxler, il y a notamment le transfert de Neymar à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour 90 millions d’euros, d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig pour 15 millions d’euros ou de Abdou Diallo au même club que Verratti pour 15 millions d’euros et Mauro Icardi définitivement cédé à Galatasaray, à hauteur de 10 millions d’euros.

Ces ventes ne compensent toutefois pas les presque 350 millions d’euros investis pour se renforcer dont 95 millions pour le seul Randal Kolo-Muani arrivé depuis Francfort au dernier jour du marché.