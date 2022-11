PSG: A bord de Al Lusail, le yacht à 300 M$ de l’émir du Qatar

La course des puissants à prouver la grandeur, a parfois des limites insoupçonnées. Prenez Al Lusail, un yacht de 123 mètres, parmi les plus longs du monde. Il appartient à Tamim ben Hamad Al Thani, l’emir du Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde. Celui qui, par extension, possède le PSG, aurait voulu son bateau ainsi, plus court d’un petit mètre que Katara, un autre yacht familial, à la propriété de son père. Ce serait pour le fils, une forme de respect envers son paternel.

Visite à bord de Al Lusail, le yacht à 300 M$ du propriétaire du PSG ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 13

123 m, pas un de plus, le yacht de l’émir du Qatar et propriétaire du PSG

N’en demeure pas moins, que Al Lusail est un navire au luxe absolu. Sa construction s’est achevée en 2017, il a été imaginé et conçu en Allemagne, dans les ateliers de l’entreprise Lurssen Yachts et l’esthétique extérieure est celle de la société H2 Yacht Design. Il en a coûté 300 millions de dollars à la famille royale (pour un coût annuel de fonctionnement compris entre 25 et 50 millions de dollars), pour ce bâtiment qui peut accueillir 36 convives à son bord et jusqu’à 56 de plus pour le seul personnel navigant.

Lux, raffinement, démesure et des trésors annoncés à bord

Ce yacht de 8 000 tonnes a une coque en acier, mais une structure en aluminium, à la demande de l’émir par souci environnemental. L’intérieur est le travail de l’agence, March et White, sur base de matériaux nobles, boiseries et cuirs. Il y a pour les invités, une salle de cinéma privative, un espace de remise en forme, des cabines au luxe absolu, de grands espaces dînatoires, mais aussi de piscines entre extérieur et intérieur. Et pour atteindre le navire en mer, Al Lusail dispose de non pas un, mais deux héliports, dont un est couvert sous un toit rétractable. A bord, l’émir conserverait quelques oeuvres et tableaux d’arts d’une valeur inestimable. Visite de ce yacht démentiel, en images, via le diaporama ci-dessus.