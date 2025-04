OM. Salaire, contrat, ce que l’ancien marseillais Hiroki Sakai vient de signer avec Auckland FC

Hiroki Sakai prolonge le plaisir en Nouvelle-Zélande.

Quatre ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille qu’il a fréquenté pendant cinq ans, Hiroki Sakai poursuit son parcours international sous de nouveaux cieux. Le latéral droit japonais évolue désormais en Océanie sous les couleurs d’Auckland FC, qui vient récemment de le prolonger jusqu’en 2026.

Depuis, il est l’un des joueurs les mieux rémunérés du club néo-zélandais, avec un salaire annuel estimé à 375 000 dollars (environ 345 000 euros). Une rémunération qui, bien qu’éloignée des standards européens, fait de lui l’une des têtes d’affiche du championnat néo-zélandais cette saison 2024-2025.

A l’OM son meilleur contrat en carrière

Ce nouveau contrat une étape de plus dans la longue carrière bien remplie du joueur nippon de 34 ans. Avant de rejoindre Auckland FC, Sakai avait effectué un retour aux sources au pays en défendant les couleurs des Urawa Red Diamonds pendant trois saisons (2021-2024), après son départ de Marseille.

C’est à l’OM que le latéral droit a connu ses années les plus lucratives, avec un salaire annuel alors proche de 1,5 million d’euros durant ses cinq saisons passées sur la Canebière entre 2016 et 2021. Une période au cours de laquelle il s’était imposé comme un cadre fiable du club phocéen, participant notamment à la finale de Ligue Europa en 2018. Il a aussi laissé l’image d’un joueur sympathique, apprécié de ses coéquipiers et des supporters marseillais.

Avant son aventure en Provence, Sakai avait fait ses premiers pas en Europe sous le maillot d’Hanovre 96 en Bundesliga, où il touchait 750 000 euros annuels entre 2012 et 2016. Formé au Kashiwa Reysol au Japon, où il a débuté sa carrière professionnelle après un bref passage au Brésil à Mogi Mirim, Hiroki Sakai peut se targuer d’un parcours international diversifié.