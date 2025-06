OL. Michele Kang 11e, les femmes propriétaires du sport les plus riches en 2025

La propriétaire d’OL Lyonnes, Michele Kang, est milliardaire selon Forbes.

Michele Kang, propriétaire de l’Olympique Lyonnais féminin devenu OL Lyonnes, occupe la onzième position du classement Forbes 2025 des femmes propriétaires les plus riches du sport. Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, la dirigeante de 65 ans complète un groupe de onze femmes totalisant collectivement 85 milliards de dollars de patrimoine.

La femme d’affaires américaine d’origine coréenne s’est forgé sa fortune dans les technologies de santé en tant que fondatrice et ancienne PDG de Cognosante, une entreprise spécialisée dans les systèmes informatiques de santé. Son entrée dans le sport professionnel s’est faite progressivement, débutant en 2020 par un investissement dans le Washington Spirit en NWSL, alors qu’elle avouait ne rien connaître au football.

Michele Kang contrôle trois clubs dont OL Lyonnes

Aujourd’hui, Michele Kang contrôle trois clubs féminins de premier plan : le Washington Spirit aux États-Unis, l’OL Lyonnes en France et les London City Lionesses en Angleterre, récemment promues en Women’s Super League. Cette stratégie d’expansion internationale pourrait se poursuivre, la dirigeante étudiant l’acquisition d’un club sud-américain.

Le palmarès est largement dominé par les propriétaires américaines, avec Miriam Adelson en tête grâce à sa fortune de 29,4 milliards de dollars. La veuve de l’ancien PDG de Las Vegas Sands possède les Dallas Mavericks, franchise NBA acquise pour 3,5 milliards de dollars en 2023 et désormais valorisée à 4,7 milliards.

Clara Wu Tsai occupe la deuxième place avec 11,4 milliards de dollars, partageant cette fortune avec son époux Joe Tsai, cofondateur d’Alibaba. Le couple contrôle les Brooklyn Nets en NBA et les New York Liberty en WNBA, championnes en titre. L’émergence de Michele Kang et Lauren Leichtman (10e avec 1,3 milliard de dollars) illustre l’intérêt croissant des investisseurs, femmes et hommes, pour le sport féminin. Leichtman, cofondatrice de Levine Leichtman Capital Partners, a acquis le San Diego Wave en NWSL en 2024, valorisé aujourd’hui à 165 millions de dollars.

Cette dynamique s’appuie sur la popularité grandissante du sport féminin, l’augmentation des revenus de sponsoring et la progression des valorisations des franchises. Michele Kang avait marqué les esprits en 2022 en rachetant le Washington Spirit pour 35 millions de dollars, un montant alors considéré comme astronomique pour une équipe féminine.

La NFL domine le top 11 de ses entrepreneuses à succès

La NFL domine avec quatre représentantes parmi les onze femmes du classement, suivie par la NBA et la NWSL avec trois propriétaires chacune. La MLS et le football féminin européen comptent deux représentantes, tandis que la Premier League anglaise, la MLB, la NHL et la WNBA en dénombrent une chacune. Sur les onze milliardaires contrôlant une équipe sportive, sept doivent leur fortune à un héritage ou à leur conjoint, tandis que quatre sont considérées comme self-made.

Michele Kang figure dans cette dernière catégorie, classée 28e dans le palmarès Forbes des femmes américaines les plus riches ayant bâti leur propre fortune.

Les 11 femmes propriétaires du sport les plus riches en 2025

Miriam Adelson (Dallas Mavericks) = 29,4 Mrds $

Clara Wu Tsai (Brooklyn Nets, New York Liberty) = 11,4 Mrds $

Dee Haslam (Cleveland Browns, Columbus Crew) = 8,5 Mrds $

Gayle Benson (New Orleans Saints, New Orleans Pelicans) = 7,1 Mrds $

Marian Ilitch (Detroit Red Wings, Detroit Tigers) = 6,9 Mrds $

Denise York (San Francisco 49ers, Leeds United) = 6,7 Mrds $

Janice McNair (Houston Texans) = 6,2 Mrds $

Gail Miller (Real Salt Lake, Utah Royals) = 4,6 Mrds $

Amy Adams Strunk (Tennessee Titans) = 2 Mrds $

Lauren Leichtman (San Diego Wave) = 1,3 Mrds $

Michele Kang (Washington Spirit, OL Lyonnes, London City Lionesses) = 1,2 Mrds $