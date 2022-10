OL: Les voitures des joueurs de l’OL, en quoi roulent-ils ?

Les joueurs de l’OL et leurs voitures personnelles, en quoi roulent-ils ?

Puisque leur club n’a plus de partenaire automobile, depuis l’arrêt du sponsoring du constructeur Hyundai, à l’avant des maillots des Gones, les joueurs ont toutes libertés de choix, dans le véhicule qu’ils prennent au quotidien. A l’OL, tel que l’a repéré en début de cette saison, le profil @nathan69bg sur TikTok, les voitures sur le parking diffèrent, et parfois grandement, dans la gamme, le volume, le prix…

Lacazette, Boateng, Reine-Adelaïde, trois ambiances différentes

Exemple avec la sportive Ferrari 488 GTB, du revenant Alexandre Lacazette, le coupé de luxe, Bentley Continental GT, de Jérôme Boateng ou le volumineux Classe G Mercedes, de Jeff Reine-Adelaïde ; c’est trois styles et trois ambiances. Ceci dit, les séquences à voir ci-dessous, ne montrent qu’une partie de l’automobile des joueurs, car certains comme Boateng en ont plusieurs. Et d’ailleurs lui aussi a son propre 4×4 Classe G, mais d’une version beaucoup plus chère, puisque musclée par le préparateur, Brabus.

Audi a la grosse cote sur le parking de l’Olympique Lyonnais

Que retenir sinon des voitures visibles, des joueurs de l’Olympique Lyonnais ? Qu’ils sont majoritaire à rouler pour des versions allemandes ; des Mercedes, mais surtout des Audi, notamment pour le latéral Malo Gusto, ou les milieux de terrain, Houssem Aouar et Romain Faivre.