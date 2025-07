Mercato. Yamal n°1, le nouveau top 10 des footballeurs les plus chers de Football Benchmark

Selon Football Benchmark, Lamine Yamal vaut désormais près de 280 M€ sur le mercato.

La dernière étude de Football Benchmark révèle une évolution marquante du marché des transferts. Pour la première fois, 21 joueurs dépassent désormais la barre des 100 millions d’euros de valorisation. La valeur moyenne des 100 joueurs les plus chers atteint 87,2 millions d’euros en juin 2025, contre 77,6 millions en 2019.

Lamine Yamal devient le joueur le plus cher au monde avec une valorisation de 279,7 millions d’euros. L’ailier barcelonais de 18 ans a vu sa cote exploser depuis janvier, notamment grâce à sa prolongation de contrat au FC Barcelone. Le top 5 se compose de Kylian Mbappé (236,9 millions), Erling Haaland (182,6 millions), Jude Bellingham (174,5 millions) et Vinicius Junior (171,5 millions). Le top 10 inclut également Florian Wirtz (144,1 millions), récemment transféré à Liverpool, et Pedri (131,8 millions), qui fait son entrée dans ce classement.

La jeunesse du PSG prend le pouvoir

Tous les joueurs du top 10 ont 26 ans ou moins, à l’exception de Federico Valverde qui vient de fêter ses 27 ans. Les plus fortes progressions depuis février concernent exclusivement de jeunes talents : Lamine Yamal (+121,75 millions), Désiré Doué (+50,95 millions) et Hugo Ekitike (+36 millions). Dans le top 10 des hausses de valorisation, seul Vitinha dépasse 23 ans.

Lamine Yamal is now the most valuable player in world football 🔝 Valued at €280 million, the 18-year-old tops the Football Benchmark Player Valuation rankings for the first time. pic.twitter.com/kaijMVPQ15 — Football Benchmark (@Football_BM) July 24, 2025

Le Paris Saint-Germain place trois joueurs de moins de 21 ans dans le top 5 de cette catégorie : Désiré Doué, João Neves et Warren Zaïre-Emery. Manchester United compte également deux représentants avec Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo. Six des dix joueurs les plus chers évoluant hors des cinq grands championnats jouent au Portugal. Viktor Gyökeres (Sporting CP) domine cette liste et fait l’objet de rumeurs de transfert vers Arsenal FC. Le championnat portugais confirme sa réputation de formateur de talents, avec Benfica, Porto et Sporting en tête.