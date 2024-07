Les sponsors de l’équipe de France et ce qu’ils rapportent

L’équipe de France de football est l’une des plus bankable pour les marques sponsors de la discipline.

La Fédération Française de Football (FFF) compte de nombreux soutiens commerciaux. Et parfois dans des proportions records. Comme avec Nike, l’équipementier qui habille les joueurs et joueuses des équipes de France depuis 2011. Ces jours derniers, le partenariat a été prolongé jusqu’en 2034, pour une période débutant à partir de la saison 2026. A cette occasion, le contrat a doublé pour passer de 50,5 millions d’euros annuels à plus de 100 millions à l’avenir.

Crédit Agricole, un partenaire historique des Bleus du football

Parmi les acteurs majeurs partenaires de la FFF et des bleus du football figurent Crédit Agricole, présent depuis 1974, et partenaire de longue date du football français à tous les niveaux, avec EDF, Orange et Volkswagen complètent ce cercle restreint.

De nombreux partenaires officiels adossés à la FFF

La FFF compte également de nombreux partenaires officiels, à l’image de Coca-Cola, présent depuis 1997, ou encore Uber Eats arrivé en 2022. Des marques françaises emblématiques comme Intermarché, KFC et Brioche Pasquier font aussi partie du paysage. A noter également la présence d’un distributeur officiel des produits dérivés, Intersport, ainsi qu’un partenaire gaming, Xbox, et un jeu vidéo officiel, eFootball by Konami.

Plus de 100 M€ de gains des sponsors et bientôt un record avec Nike

Cumulés, les sponsors rapportent à la Fédération française de football plus de 100 millions d’euros annuels ; très exactement 107,581 millions d’euros en 2022 et une augmentation à 121,256 millions en 2023. Le partenaire technique Nike est le premier soutien financier et son investissement va donc s’accroitre d’ici quelques mois car les Bleus, champion du monde en 2018 et vice-champion quatre ans plus tard au Qatar, sont particulièrement bankable pour les marques du sport.