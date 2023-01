Les 7 footballeurs français les plus riches en 2023

Mix de retraités et de joueurs en activité, le top 7 des footballeurs français les plus riches en 2023

Ils sont sept parmi le top 50, les joueurs nationaux classés en cette année 2023. Sept qui comptent comme les footballeurs français les plus riches du monde, d’après un palmarès établi par la plateforme spécialisée, Celebrity Net Worth. Spécialisée, mais néanmoins à prendre avec d’infinies pincettes, car l’estimation de la fortune et/ou du patrimoine de chacun n’est pas une science exacte. Loin s’en faut.

Les footballeurs français les plus riches en 2023 : 7. Antoine Griezmann = 60 M$

Kylian Mbappé numéro un français. Et futur n°1 mondial ?

Il y a néanmoins un forme de logique, en dépit de la jeunesse de sa carrière, à retrouver le footballeur le mieux payé sur toute la planète cette saison 2022-2023, au sommet de la hiérarchie. Kylian Mbappé franchit tous les obstacles à une vitesse ahurissante, à ce point qu’il peut raisonnablement penser dépasser un jour les plus riches de sa caste ; son compatriote argentin au PSG, Lionel Messi, et son homologue portugais, Cristiano Ronaldo. Les deux hommes dépassent le demi-milliard d’euros de richesses.

Au moins 65 M€ comme la fortune estimée d’Antoine Griezmann en 2023

Les footballeurs français en sont loin et seul Mbappé peut viser les sommets. Les autres, du top 7 à découvrir en images et détails ci-dessus, sont à part égale des joueurs en activité et des retraités. Il faut compter un minimum estimé de 70 millions de dollars (65 M€) comme attribué à Antoine Griezmann, pour intégrer le classement des frenchies. Découvrez-le dans la galerie ci-dessus.