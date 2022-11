Le salaire des arbitres au Mondial 2022, combien gagnent-ils ?

Ils sont 36 centraux, 69 assistants et 24 à la Var, les arbitres du Mondial 2022.

La fonction fait sa révolution. Jusqu’à très longtemps réservée aux seuls hommes, pour des matchs masculins, le métier d’arbitre s’ouvre à plus d’égalité, si bien que sur ce Mondial 2022 au Qatar, six femmes sont au sifflet. C’est un record, qui n’a évidemment de sens qu’à la condition d’une équité parfaite sur la rémunération. C’est bien le cas de cette Coupe du monde, les référés sont sur un même pied d’égalité, payés en part fixe et des bonus, selon leur attribution à chaque match.

Une part fixe et des bonus pour les arbitres au Mondial 2022

Depuis 2018, les arbitres principaux touchent une part fixe de 70 000 dollars, pour leur présence sur le tournoi. Et leurs assistants, 25 000 dollars. Après quoi, il y a des primes à la participation. Ainsi un homme ou une femme en noir, au sifflet au centre du jeu reçoit 3 000 dollars, pour une rencontre de phase de groupes et 10 000 dollars, à compter des éliminatoires. Selon AS, un arbitre qui officierait de bout en bout sans contrainte, pourrait revendiquer jusqu’à 300 000 dollars, sur ce seul Mondial 2022.

Jusqu’à 300 000$ max pour les centraux et la moitié à leurs assistants

Pour les assistants et quatrièmes arbitres officiels, la contribution est la même, à 2 500 dollars en phase de groupes, puis 5 000 dollars en suivant. Enfin les arbitres derrière la Var gagneront un peu plus sur les bonus que les assistants. Pour eux, un match des poules vaut 3 000 dollars et 5 000 dollars en suivant. Au maximum du maximum, ils peuvent espérer 175 000 dollars de revenus, sur ce seul Mondial qatari.