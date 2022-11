Le « pied en or » de Messi, une sculpture à 5 M€

Elle pèse 25 kilos et vaut plus de 5 M$, cette réplique en or du pied gauche de Lionel Messi.

Un pied magique qui vaut de l’or, que celui de Lionel Messi. Le sien physiquement, mais cette réplique fidèle et grandeur nature, sculptée dans l’or également. Cette pièce est unique au monde, elle a été réalisé en 2013 par l’artiste japonais, Ginza Tanaka. Intitulée « Golden foot », la sculpture pèse pas moins de 25 kilos.

Une réplique exacte en or du pied de Lionel Messi

Elle porte sur son socle le paraphe du footballeur argentin, seul homme dans l’histoire de son sport, sacré sept fois aux trophées du Ballon d’or. Sa valeur est estimée à 5,25 millions de dollars, c’est la réalisation la plus chère de la collection imaginée par Ginza Tanaka, autour de la star du ballon rond. Car il y a en plus dans la série produite, une autre version, plus petite sur la base de 100 grammes d’or et conçue en 100 exemplaires. Elle vaut 42 000 dollars.

Une collection imaginée après son 4e Ballon d’or

Troisième déclinaison du projet, le modèle « golden foot plate », qui est une réplique de l’empreinte du pied de la Pulga, moulée dans la matière. Elle se compose de 300 grammes d’or pur, et existe en 50 exemplaires, vendus chacun à 93 000 dollars. Cette série somme toute originale, a été créée en 2013, à l’attribution au joueur argentin, de son quatrième Ballon d’or. Trois autres ont été gagnés depuis.