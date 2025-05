Le Havre – OM. Prédictions du match selon les bookmakers

Le Havre accueille l’OM, les Normands jouent pour se maintenir en Ligue 1, les Marseillais pour continuer de croire à la Ligue des champions.

C’est l’affrontement de deux équipes aux objectifs diamétralement opposés, mais qui sont tenues par une même nécessité de prendre des points. Pour cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Stade Océane pour y affronter Le Havre AC. Un duel aux enjeux contrastés entre un OM toujours en course pour le podium et des Hacmen qui luttent pour leur maintien.

Chez les bookmakers, les cotes parlent d’elles-mêmes. Avec une victoire marseillaise cotée à 1,49, les opérateurs de paris sportifs accordent près de 67% de chances de succès aux hommes de Roberto De Zerbi. Le Havre AC, 16e au classement, apparaît comme un outsider lointain avec une cote de 5,85, tandis que le match nul est proposé à 4,60.

Ces chiffres illustrent parfaitement le fossé qui sépare les deux formations au classement. Les Phocéens, solidement installés dans le top 3, poursuivent leur quête européenne face à des Normands qui n’ont toujours pas assuré leur maintien dans l’élite.

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers envisagent principalement une victoire marseillaise sur un score relativement serré. Les scénarios privilégiés sont une victoire 0-1 (cote 7,80) ou 0-2 (cote 7,20) pour l’OM, avec également une forte probabilité d’un succès 1-2 (cote 7,40). Du côté havrais, les chances semblent minces, mais une victoire 1-0 (cote 17) reste envisageable selon les opérateurs. Plus surprenant, une victoire 2-0 des Ciel et Marine est créditée d’une cote de 35, suggérant que les bookmakers n’excluent pas totalement un coup d’éclat des hommes de Luka Elsner.

Le match nul n’est pas à écarter non plus, avec un 1-1 coté à 7,80, faisant de ce score l’un des scénarios les plus probables de la rencontre.

L’OM vainqueur avec Greenwood buteur ?

Pour les mises sur les buteurs, Mason Greenwood apparaît comme le joueur le plus susceptible de faire trembler les filets havrais. Avec une cote de 2,03, l’attaquant anglais de l’OM est considéré comme le principal danger offensif de cette rencontre. Ses coéquipiers Amine Gouiri (2,49) et Faris Moumbagna (2,58) complètent le podium des buteurs probables, illustrant la force de frappe offensive des Marseillais.

Dans le camp du HAC, c’est l’Égyptien Ahmed Hassan qui représente la principale menace avec une cote de 4,55, suivi de près par Yann Kitala et Ilyes Housni, tous deux crédités d’une cote de 4,60.

Un scénario qui se dessine

À en croire les prédictions des bookmakers, le scénario le plus probable de cette rencontre serait donc une victoire contrôlée de l’Olympique de Marseille, probablement sur le score de 0-1 ou 0-2, avec Mason Greenwood dans le rôle du bourreau des Havrais. Le Havre AC pourrait néanmoins résister vaillamment sur sa pelouse et accrocher un match nul précieux dans sa lutte pour le maintien, particulièrement sur un score de 1-1, scénario qui apparaît comme l’alternative la plus crédible à un succès marseillais.