FC Sochaux: Une saison dernière à près de 8,5 M€ de pertes pour les Sochaliens

Pour retrouver la Ligue 1, le FC Sochaux investit. Quitte à perdre de l’argent, en 2022.

Au coude à coude avec les Girondins de Bordeaux, pour la place de dauphin en Ligue 2, le FC Sochaux est mieux placé que rarement ces dernières années, pour retrouver la Ligue 1, à l’approche du money time. Le club doubiste s’en donne manifestement les moyens, si l’on en juge par les comptes sociaux du club sur la saison 2021-2022 dernière, que Sportune a consulté. Ils font état d’un déficit net de près de 8,5 millions d’euros.

Presque 8,5 M€ net de pertes pour le FC Sochaux en 2022

Précisément, le FC Sochaux-Montbéliard a perdu 8 480 719,03 net en 2022, que le club, par le truchement de la société VANTAGE UP LTD a notamment compensé par un apport de 1O millions d’euros en capital, à la mi-juin 2022. Ce déficit s’explique moins par les recettes que génère la franchise sportive que ses dépenses. En 2022, son chiffre d’affaire a progressé de 37%, passant de 7 millions d’euros à 9,65 millions au bout de l’exercice dernier, conclu au 30 juin 2022.

La masse salariale du club doubiste a gonflé d’une saison à l’autre

Mais dans le même temps, les charges de l’exploitation (hors opérations sur le marché des transferts) elles aussi ont gonflé d’autant ou presque, pour s’élever à plus de 20 millions d’euros. Dont près de 40% de masse salariales et charges sociales en plus, à plus de 12 millions d’euros brut en 2022. Ces pertes succèdent à deux saisons précédentes bénéficiaires de 2,1 M€, en 2021 et 5,1 M€, en 2020. Il y a peu moins de 100 personnes (98) oeuvre au quotidien du club jaune et bleu, majoritairement (un sur deux environ), des professions intermédiaires.