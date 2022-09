ESTAC: Les voitures des joueurs de l’ESTAC, en quoi roulent-ils ?

Les joueurs de l’ESTAC ont des préférences très diverses, en matière de voitures personnelles.

A Troyes, le football joue dans l’élite française, mais les moyens de l’ESTAC ne sont pas ceux des grands clubs du Vieux Continent, où les joueurs millionnaires à la saison, dépassent parfois les doigts d’une main. De fait, sur le parking des joueurs, les bolides croisés ne sont pas les supercars de quelques stars, qui ne jurent que pour Lamborghini, Ferrari ou Bugatti, pour n’en citer que trois de marques de prestige.

Des constructeurs plutôt « classiques » sur le parking de l’ESTAC

Tel que l’a repéré le profil axel.estac sur le réseau Tiktok, les joueurs de l’ESTAC usent de constructeur somme toute plus « classiques », pour le commun des mortels. L’un, Gauthier Gallon, roule en Fiat 500, un autre qu’est Mama Baldé, en C4 de Citroën. Il y a aussi plusieurs Audi, Jessy Moulin en BMW, Wilson Odobert en Porsche, Xavier Chavalarin au volant d’un Range Rover et dans un genre pas moins volumineux, le 4×4 Jeep de Renaud Rippart.

Iké Ugbo et Adil Rami en pince pour le G63 de Mercedes

Mais la marque qui domine sur les deux séquences partagées est celle à l’étoile. Les Mercedes sont en effet majoritaires, de la plus modeste version classe A aux puissants et gros G63, que conduit notamment le buteur, Iké Ugbo, et le plus expérimenté défenseur champion du monde, Adil Rami. Comme ce dernier, il est possible que les joueurs aient en leur possession d’autres modèles que ceux empruntés ce jour-là.