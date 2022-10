Dans la maison écologique à 4M€ de Solskjaer que lorgnerait Haaland

Ole Gunnar Solskjaer rentré en Norvège, sa maison anglaise est libre, ce qui intéresserait Erling Haaland.

Depuis sa mise à l’écart de Manchester United, il y a presque un an, en novembre 2021, Ole Gunnar Solskjaer n’a plus de club à entraîner. Le Norvégien n’a donc plus de raison particulière de rester dans la région de son ancien employeur, où il possède une grande maison, qu’il loue en ses absences. La presse anglaise raconte que le défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk l’a habité un temps, avant le retour aux affaires de l’ex-attaquant mancunien.

Haaland serait intéressé par la maison laissée libre par Solskjaer

Désormais, c’est Erling Haaland qui lorgnerait la propriété, selon le Mirror dans l’été. La maison de Solskjaer a été construire en 2007, sur les bases d’une ancienne bâtisse détruite pour être reconstruite sous une forme particulièrement tournée vers l’écologie. De verre et de bois en matériaux pour l’extérieur, elle est très peu énergivore grâce à ses panneaux solaires et ses pompes à chaleur géothermiques. L’isolation est naturelle et les toilettes ont un système de chasse d’eau, à faible consommation. Voilà quinze ans que Solskjaer et les siens pensent le lieu comme le plus vert possible.

Pompes à chaleur géothermiques, panneaux solaires et isolant naturel

Aujourd’hui valorisée à près de 4 millions d’euros, la maison compte cinq chambres et n’occulte pas certaines luxueuses commodités, comme une piscine, ainsi qu’un terrain de football privatif ou une salle de sport, bien évidemment indispensable à l’environnement d’un footballeur professionnel. Erling Haaland avait anciennement des vues aussi, sur la maison de Paul Pogba, mais celle-ci a finalement été louée par le transfuge, Antony.