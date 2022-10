Dans la maison à 7 M€ de Grealish, avec un jardin plus grand que l’Etihad

Jack Grealish a pris quartiers dans une immense maison anglaise. Avec héliport, terrain de foot, practice de golf…

Jack Grealish vit sa meilleure vie depuis l’été 2021 qu’il a quitté Aston Villa pour Manchester City, dans le cadre d’un transfert à plus de 115 millions d’euros. Depuis nanti d’un contrat à 1,15 millions d’euros brut mensuels, l’attaquant anglais a les moyens de se faire plaisir. Jusque dans ses retranchements. Ainsi sa nouvelle maison, achetée près de 7 millions d’euros.

Visite en images de la maison à 7M€ de Jack Grealish ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Un héliport dans la maison de Jack Grealish

C’est-à-dire trois fois et demi l’estimation de la précédente qu’il occupait, quand il portait le maillot d’Aston Villa. A ce tarif, Jack Grealish s’est offert l’immensité. Ne serait-ce qu’à l’extérieur, selon le journal The Sun qui en parle, il y aurait assez d’espace pour reproduire un stade de football de la dimension de l’Etiahd Stadium, où se produit régulièrement son club de Manchester City. Cela autorise la présence d’un héliport, au bénéfice du joueur ou de ceux qui lui rendent visite.

L’attaquant de Manchester City vit en lieu sûr

Il y a aussi un terrain de tennis, un terrain de foot à cinq, d’un practice de golf, ainsi qu’un étang, pour taquiner les carpes. L’intérieur n’est pas moins « modeste », avec une piscine, une salle de sport, une grande cave à vin et de nombreuses pièces ou s’adonner à son autre passion de la musique. L’endroit raconte The Sun, est l’un des mieux gardés de la région, Jack Grealish et sa compagne sont à l’abri des visiteurs trop curieux. Découvrez cet endroit singulier en images, via le diaporama ci-dessus.