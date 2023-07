Chelsea: Inspiré des 90’s et sans sponsor, le maillot domicile 2023-24 dévoilé

Les Blues de Chelsea ont dévoilé leur maillot principal pour la saison 2023-2024

Le Chelsea Football Club a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-24, s’inspirant de l’ère victorieuse du club dans les années 90. Ce maillot, dépourvu de tout sponsor, rend hommage à une période spéciale de l’histoire du club. Le design de cette nouvelle tenue rappelle le passé glorieux de Chelsea, avec des détails dorés supplémentaires, dont un blason irisé, mettant en valeur le prestige et le glamour de la célèbre King’s Road des années 90. Le lion, symbole de prestige et d’histoire de Chelsea, rugit en doré sur le maillot.

Un maillot sans sponsor et rétro pour les Blues de Chelsea

Bien que des changements s’opèrent au sein du club, la fierté reste la même. Des détails intérieurs sur le maillot témoignent de cela : Chelsea FC reste « la fierté de Londres ». Ce nouveau maillot est conçu avec la technologie avancée Nike Dri-Fit Adv, qui associe innovation en termes de coupe et de tissu pour aider les joueurs modernes à rester plus secs pendant plus de 90 minutes. Le tissu respirant FIT ADV permet à la transpiration de s’évaporer, vous aidant ainsi à rester au frais et léger jusqu’au coup de sifflet final.

Première sortie officielle le 23 août

Les supporters pourront se procurer ce nouveau look classique de la saison en avant-première à partir du 16 août, au store du club à Stamford Bridge, ou sur les espace en ligne, notamment celui de nike.com, l’équipementier. Le maillot sera disponible dans le commerce à partir du 23 août. Il est à noter que le maillot domicile 2023-24 qui sera porté sur le terrain pourrait éventuellement afficher un partenaire en avant du maillot. Le club communiquera toute modification apportée au maillot en temps voulu.