Best of des tatouages les plus moches qui célèbrent la victoire de l’Argentine. Un carnage!

Certains sont allés trop loin pour fêter la victoire de l’Argentine, à la Coupe du monde 2022.

A l’image de certaines des célébrations qui ont accompagné la victoire du pays, au Mondial 2022 au Qatar, peut-on douter du bon goût argentin. Celles et ceux qui ont choisi d’immortaliser l’événement sur leur peau, dans les jours qui ont suivi la victoire l’ont clairement perdu. Et parfois ils l’ignorent et s’en félicitent sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de tatouages pour fêter la victoire au Mondial 2022

Cela donne un florilège de tatouages hideux, qui posent autant de questions sur ceux qui les choisissent, que les autres derrière le dessin, la main sur la machine. La grande majorité – et en même temps c’est évidence -, sont à la gloire de Lionel Messi, le capitaine qui a porté l’Albiceleste sur le toit du monde. Le trophée de la coupe du monde est un autre sujet de prédilection, reproduit plus ou moins fidèlement, le plus souvent sur des jambes.

Lionel Messi, Emiliano Martinez et le trophée en vedettes

Emiliano Martinez le gardien a lui aussi son moment de gloire, passé à la postérité sur de nombreux tatouages, dont un reprend sa très étrange célébration, gant en avant au niveau du sexe. Voir l’intéressé le faire est déjà ridicule, alors le porter sur soit à tout jamais… Ça doit être ça que l’on appelle l’enfer!

Découvrez les pires tatouages de la victoire argentine au Mondial, dans le diaporama ci-dessus.