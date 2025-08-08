Salaire. Combien va gagner Remco Evenepoel avec Red Bull-Bora-Hansgrohe ?

Remco Evenepoel va devenir l’un des cyclistes les mieux payés du monde.

Alors même que la saison 2025 n’est pas encore terminée a déjà été signé le plus gros transfert de l’exercice prochain : celui de Remco Evenepoel chez Red Bull-Bora-Hansgrohe. Un mouvement qui va s’accompagner d’un package salarial exceptionnel. Selon la Gazzetta dello Sport, le champion belge percevra en effet un salaire de base proche de 6,5 millions d’euros par an à compter de 2026, complété par des bonus de performance.

Au total, l’équipe allemande consentirait un investissement supérieur à 20 millions d’euros pour s’attacher les services du coureur de 25 ans, comme le rapporte le magazine spécialisé Velo. Ce montant place Evenepoel dans le cercle très fermé des coureurs les mieux rémunérés du cyclisme professionnel. La hiérarchie salariale du peloton reste dominée par Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France, qui percevrait plus de 8 millions d’euros annuels chez UAE Team Emirates.

Sur le podium des cyclistes les mieux payés

Jonas Vingegaard occupe la troisième position avec un salaire estimé entre à 4 millions d’euros chez Visma-Lease A Bike. Le CV d’Evenepoel légitime cette revalorisation salariale. Double champion olympique à Paris en 2024, champion du monde sur route en 2022 et double champion du monde du contre-la-montre (2023, 2024), le Belge a terminé troisième du Tour de France 2024 derrière Pogacar et Vingegaard.

Ralph Denk, CEO et directeur sportif de Red Bull-Bora-Hansgrohe, a officialisé le recrutement mardi dernier en soulignant l’ambition du coureur belge et sa volonté de marquer le cyclisme mondial de son empreinte.

Le salaire de Remco Evenepoel avec Red Bull-Bora-Hansgrohe

Annuel : 6 480 000 €

Mensuel : 540 000 €

Hebdomadaire : 124 615 €

Quotidien : 17 753 €

Fin de contrat : 2028