Salaire. Combien gagne Sacha Boey avec le Bayern Munich ?

Sacha Boey est sous contrat jusqu’en 2028 avec le Bayern, mais il n’est pas sûr qu’il aille au bout.

Depuis son arrivée en Bavière il y a plus d’un an, Sacha Boey traverse une période délicate. L’ancien défenseur de Galatasaray, recruté pour 30 millions d’euros en janvier 2024, peine à justifier cet investissement conséquent du Bayern Munich. Entre blessures à répétition et difficultés d’adaptation, l’international français n’a pas encore trouvé sa place dans le système de jeu du club allemand.

Le joueur formé au Stade Rennais avait pourtant séduit les recruteurs munichois par ses performances sous le maillot de Galatasaray. Mais la réalité du football de très haut niveau européen s’est révélée plus complexe que prévu pour le latéral droit. Les pépins physiques ont considérablement freiné son intégration, l’empêchant d’enchaîner les matches et de développer une automatisme avec ses nouveaux coéquipiers.

Cette situation sportive compliquée contraste avec la sécurité financière qu’offre son contrat munichois. Malgré ses difficultés sur le terrain, Boey bénéficie d’un salaire qui le place dans la moyenne des salaires de son équipe, avec près de 3 millions d’euros brut annuels estimés, hors bonus complémentaires.

Face à ces difficultés d’adaptation, un départ cet été 2025 n’est plus à exclure. L’Olympique de Marseille, qui suit attentivement la situation du défenseur depuis cet hiver, pourrait représenter une solution intéressante pour toutes les parties. Un retour en France permettrait à Boey de retrouver un environnement familier et de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien.

Vers un retour en France pour Boey ?

Pour le Bayern Munich, un transfert permettrait d’économiser tout ou partie du salaire selon si le joueur est prêté ou définitivement céder et en ce dernier cas de récupérer une indemnité sur l’opération. L’équation financière reste cependant complexe, le club allemand cherchant à limiter les pertes sur cette opération qui n’aura pas donné les résultats escomptés.

L’avenir de Sacha Boey devrait donc se dessiner dans les prochaines semaines, entre maintien en Bavière avec l’espoir d’une revanche sportive ou retour en France pour un nouveau départ. Dans tous les cas, cette situation illustre les aléas du marché des transferts, où investissement financier et réussite sportive ne vont pas toujours de pair.

Le salaire de Sacha Boey avec le Bayern Munich

Annuel : 3 000 000 €

Mensuel : 250 000 €

Hebdomadaire : 57 692 €

Quotidien : 8 219 €

Fin de contrat : 2028