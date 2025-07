Salaire. Combien gagne Remco Evenepoel avec Soudal–Quick-Step ?

Remco Evenepoel vers un départ avant la fin de son contrat ?

Le double champion olympique belge Remco Evenepoel figure parmi les cyclistes les mieux rémunérés du peloton mondial. Sous contrat avec Soudal-Quick-Step jusqu’en 2026, le coureur de 25 ans perçoit actuellement un salaire estimé à 2,82 millions d’euros par an, ce qui en fait le coureur le mieux payé de son équipe.

Cette rémunération substantielle place Evenepoel dans le top 10 des coureurs cyclistes les mieux payés au monde. Son statut de double vainqueur olympique (contre-la-montre et course en ligne aux JO de Paris 2024) et ses succès sur les grands tours, notamment sa victoire sur la Vuelta 2022, justifient ce traitement salarial.

Vers un transfert avant la fin de son contrat ?

D’après des informations de L’Equipe, le coureur belge fait l’objet de convoitises, notamment de la part d’Ineos Grenadiers et de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Cette dernière équipe chercherait un remplaçant au vieillissant Primoz Roglic. Malgré un contrat qui court jusqu’à fin 2026, Evenepoel pourrait quitter son équipe actuelle un an avant l’échéance.

Le départ potentiel d’Evenepoel représenterait un soulagement pour la masse salariale de l’équipe belge, le coureur représentant la plus grosse dépense de l’effectif. Son transfert permettrait à l’équipe de redistribuer son budget sur d’autres coureurs.

Le salaire de Remco Evenepoel avec Soudal–Quick-Step

Annuel : 2 820 000 €

Mensuel : 235 000 €

Hebdomadaire : 54 231 €

Quotidien : 7 726 €

Fin de contrat : 2026