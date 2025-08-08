Salaire. Combien gagne Olivier Ntcham avec Samsunspor ?

Olivier Ntcham est sous contrat jusqu’en 2026 avec Samsunspor.

Olivier Ntcham, ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de son club turc. Il occupe une place sur le podium salarial de Samsunspor depuis son arrivée dans le championnat turc.

Le joueur français, formé à Manchester City, bénéficie d’un statut privilégié au sein de l’effectif de Samsunspor. Cette rémunération reflète l’importance accordée par les dirigeants turcs à l’expérience européenne du milieu de terrain, passé notamment par le Celtic Glasgow et l’OM.

Sur le podium des plus hauts salaires de Samsunspor

Ntcham a rejoint Samsunspor après plusieurs expériences en Europe, notamment en Ligue 1 française où il a évolué avec l’Olympique de Marseille. Son passage par différents championnats européens a contribué à établir sa valeur marchande actuelle.

Le championnat turc attire régulièrement des joueurs européens expérimentés grâce à des conditions salariales attractives. Samsunspor s’inscrit dans cette dynamique en proposant des rémunérations compétitives pour attirer des profils internationaux.

Le salaire d’Olivier Ntcham avec Samsunspor

Annuel : 1 200 000 €

Mensuel : 100 000 €

Hebdomadaire : 23 077 €

Quotidien : 3 288 €

Fin de contrat : 2026