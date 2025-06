Salaire. Combien gagne Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace ?

Jean Philippe Mateta est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec Crystal Palace.

Héros de la première FA Cup de l’histoire de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Auteur d’une saison remarquable qui a propulsé les Eagles vers les sommets, l’attaquant français doit désormais faire des choix cruciaux pour son avenir, avec en ligne de mire un objectif qui transcende les considérations financières : une sélection en équipe de France.

La conquête de la FA Cup par Crystal Palace marque un tournant dans la carrière de Mateta. Ce premier titre majeur du club londonien a mis en lumière les qualités de l’avant-centre français, dont les performances ont largement contribué à cet exploit historique. Cette réussite collective a naturellement attiré l’attention des formations les plus ambitieuses du championnat anglais.

Manchester United figure en tête des prétendants pour s’attacher les services du buteur de 27 ans. Les Red Devils, en quête de renforts offensifs, voient en Mateta le profil idéal pour dynamiser leur secteur d’attaque. Cette courtoisie des grands clubs européens témoigne de la progression fulgurante d’un joueur qui a su saisir sa chance à Palace.

L’ataquant français est à la croisée des chemins

Avec seulement une année restante sur son contrat actuel, Mateta se trouve dans une position de force pour négocier son avenir. Son salaire annuel de 3,3 millions d’euros chez les Eagles, soit 275 000 euros mensuels, pourrait être largement revalorisé en cas de transfert vers un club plus huppé.

Cependant, l’aspect financier ne semble pas constituer la priorité absolue du joueur. Ses ambitions s’articulent davantage autour d’un projet sportif capable de le propulser vers les sommets du football européen et, surtout, vers une première sélection en équipe de France.

L’été s’annonce donc décisif pour l’avenir de Jean-Philippe Mateta. Entre la fidélité à un club qui lui a offert ses plus beaux moments et l’appel d’un challenge plus ambitieux, le choix s’avère cornélien. Reste à savoir si ses rêves tricolores pèseront plus lourd que l’attachement sentimental dans cette équation complexe.

Le salaire de Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace

Annuel : 3 300 000 €

Mensuel : 275 000 €

Hebdomadaire : 63 462 €

Quotidien : 9 041 €

Fin de contrat : 2026