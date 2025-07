Salaire. Combien gagne Igor Paixao avec Feyenoord Rotterdam ?

Igor Paixao est annoncé en approche à l’Olympique de Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à boucler le transfert le plus onéreux de son histoire, le contrat d’Igor Paixao donne un idée sur son statut et sa rémunération dans le club qu’il défend.

Sous les couleurs du Feyenoord depuis 2022, l’ailier brésilien de 25 ans perçoit des émoluments substantiels à l’échelle de le formation néerlandaise, qui reflètent son statut de joueur cadre. Ses revenus, bien qu’inférieurs aux standards des plus grands championnats européens, témoignent de la reconnaissance accordée à ses performances par le club rotterdamois.

Un transfert vers l’OM évoqué

Le Brésilien, lié au Feyenoord jusqu’en 2029, a su s’imposer comme l’un des éléments offensifs les plus prolifiques d’Eredivisie. Ses statistiques et sa régularité ont naturellement suscité l’intérêt de clubs européens majeurs, l’OM en tête. Le transfert vers la Canebière, évalué à 35 millions d’euros (30 millions plus 5 millions de bonus liés aux performances), devrait logiquement s’accompagner d’une revalorisation salariale significative.

Cette progression financière constitue l’un des leviers de négociation utilisés par les dirigeants marseillais pour convaincre le joueur de rejoindre la Ligue 1. Un autre étant la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions. Si l’officialisation du transfert n’est pas encore intervenue, les discussions avancées entre les deux clubs laissent présager d’un accord imminent.

Le salaire de Igor Paixao avec Feyenoord Rotterdam

Annuel : 1 500 000 €

Mensuel : 125 000 €

Hebdomadaire : 28 846 €

Quotidien : 4 110 €

Fin de contrat : 2029