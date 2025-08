Salaire. Combien gagne Edon Zhegrova avec le LOSC ?

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Edon Zhegrova, est évoqué ce mardi par le journaliste Fabrizio Romano. Recruté en janvier 2022 par le LOSC Lille pour 7 millions d’euros en provenance du FC Bâle, le Kosovar de 26 ans évolue depuis plus de trois ans sous le même contrat.

Les termes financiers de l’engagement de Zhegrova avec le LOSC datent de son arrivée dans le championnat français. L’ailier gauche perçoit une rémunération fixe alors estimée par L’Equipe à 70 000 euros bruts mensuels, hors variables et primes liées aux performances. Ce montant reflète les conditions du marché de janvier 2022 et le statut du joueur à cette époque.

Son contrat, signé pour trois ans et demi, court jusqu’en juin 2026. Cette durée offre encore une marge de manœuvre contractuelle confortable, tant pour le club que pour le joueur, dans d’éventuelles négociations. Selon Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du mercato, l’Olympique de Marseille a ouvert des discussions concrètes avec Lille pour recruter l’international kosovar. Le journaliste italien précise que les talks portent sur « les conditions du deal » sans qu’aucun accord ne soit encore trouvé.

🚨⚪️🔵 EXCL: Olympique Marseille open talks to sign Edon Zhegrova from Lille as new winger.

Discussions ongoing on deal conditions, nothing done yet but concrete talks take place with OM. pic.twitter.com/WXaavYBFwL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025