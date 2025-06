Salaire. Combien gagne Désiré Doué avec le PSG ?

Désiré Doué, nouveau talent brut de la Ligue 1 et futur prometteur de l’équipe de France.

La performance étincelante de Désiré Doué lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan a confirmé le potentiel exceptionnel du jeune prodige français. Auteur de deux buts et d’une passe décisive dans la victoire historique 5-0 du PSG, l’ancien Rennais justifie pleinement l’investissement consenti par le club parisien pour s’attacher ses services.

Recruté l’été dernier pour 50 millions d’euros versés au Stade Rennais, club formateur du joueur, Désiré Doué représentait l’un des paris les plus ambitieux du mercato parisien. À 19 ans seulement, le milieu offensif polyvalent avait séduit la direction sportive du PSG par sa maturité précoce et sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

Dans le top 15 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1

Cette finale de Ligue des champions aura définitivement validé la pertinence de cet investissement. Les deux réalisations et la passe décisive du jeune Français dans ce match historique témoignent de sa capacité à performer dans les moments cruciaux et sur les plus grandes scènes.

Pour convaincre le prodige français de rejoindre la capitale, le PSG a consenti un effort salarial significatif. Le contrat de Désiré Doué, qui court jusqu’en 2029, lui garantit une rémunération annuelle de 3 millions d’euros brut, soit environ 500 000 euros mensuels. Il a quasiment quadruplé entre le Stade Rennais et le Paint Saint-Germain.

Désiré Doué appartient depuis au top 15 des footballeurs de la Ligue 1 les mieux payés. Avec un bail qui s’étend jusqu’en 2029, il dispose d’une sécurité contractuelle qui lui permet de se projeter sereinement dans l’avenir. Quoiqu’après sa performance sublime en finale ce samedi, il va devenir l’objet de toutes les convoitises des équipes qui rêvent, à leur tour, de succéder à son équipe au palmarès de la C1.

Le salaire de Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain

Annuel : 3 000 000 €

Mensuel : 500 000 €

Hebdomadaire : 57 692 €

Quotidien : 8 219 €

Fin de contrat : 2029