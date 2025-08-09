Salaire. Combien gagne Boubacar Kamara avec Aston Villa ?

Boubacar Kamara a prolongé fin juillet son contrat avec Aston Villa.

Boubacar Kamara retrouve ce soir le Stade Vélodrome lors du match amical opposant l’Olympique de Marseille à Aston Villa. L’international français, formé dans la cité phocéenne, évolue désormais en Premier League avec un contrat prolongé il y a quelques jours seulement, jusqu’en 2030.

Retour aux sources pour Kamara ce samedi soir

Parti libre de Marseille en 2022, le milieu défensif de 24 ans a rapidement trouvé ses marques à Birmingham. Sa progression lui a valu une première sélection en équipe de France la même année, confirmant son adaptation réussie au football anglais. La saison 2024 a cependant été marquée par une rupture du ligament croisé antérieur qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Cette blessure grave n’a pas entamé la confiance d’Aston Villa, qui a officialisé sa prolongation contractuelle fin juillet, avec un salaire assorti de nombreux bonus.

Le club de Birmingham mise sur le long terme avec son milieu de terrain, désormais lié jusqu’en 2030. Cette extension témoigne de l’importance accordée au joueur dans le projet sportif des Villans. Le match de ce soir constitue un retour symbolique dans son club formateur, qu’il avait quitté au terme de son contrat sans indemnité de transfert.

Le salaire de Boubacar Kamara avec Aston Villa

Annuel : 6 000 000 € (hors bonus)

Mensuel : 500 000 €

Hebdomadaire : 115 384 €

Quotidien : 16 438 €

Fin de contrat : 2030