Real Madrid. Un nouveau partenaire signé aux Etats-Unis

Le Real Madrid et Corpay ensemble jusqu’en 2028.

Le Real Madrid poursuit son expansion commerciale outre-Atlantique avec la signature d’un accord de partenariat dans le secteur des services financiers. L’accord conclu avec Corpay Cross-Border Solutions s’inscrit dans une logique de diversification des sources de revenus du club madrilène.

Un partenariat signé jusqu’en 2028

Cette collaboration de trois ans, qui courra jusqu’en 2028, dépasse le simple cadre publicitaire. Elle offre au club merengue l’accès aux solutions technologiques de l’entreprise spécialisée dans les paiements transfrontaliers et la gestion des risques de change, pour optimiser sa gestion financière internationale, particulièrement cruciale dans un contexte de transferts de joueurs et d’activités commerciales mondiales.

Le Real Madrid élargit son influence en Amérique du Nord

La signature s’inscrit dans une démarche plus large de conquête du marché nord-américain, devenu une région incontournable pour les grands clubs européens. Avec HP, Adobe, Cisco et Abbott recrutés avant Corpay, le Real Madrid a su tisser un réseau de partenaires technologiques et commerciaux américains de premier plan, créant un écosystème favorable à son développement sur ce continent stratégique.